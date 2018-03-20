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После ДТП с автобусом под Воронежем госпитализировали семь человек

Происшествия
20 марта, 11:33 дата обновления: 20 марта, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Еще одному пострадавшему врачи оказали помощь амбулаторно

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Врачи приняли решение о госпитализации семерых пострадавших при столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в территориальном отделении Центра медицины катастроф.

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"После ДТП госпитализированы семь человек, еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. Остальные пассажиры автобуса находятся в пункте временного размещения, решается вопрос о доставке их в место назначения иным способом.

В Павловскую райбольницу выехал реанимобиль Центра медицины катастроф Воронежской области. "В Павловскую районную больницу выехала бригада нашего Центра медицины катастроф, в ее составе нейрохирург и реаниматолог. Они проконсультируют всех нуждающихся, и всех, кому будет необходимо по тяжести состояния, перевезут в Воронеж", - сказал  заместитель главного врача регионального Центра медицины катастроф Геннадий Балабанов.

По его словам, три человека из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. "Сочетанные травмы, черепно-мозговые…, есть травмы грудной клетки, переломы конечностей. В Павловской больнице достаточно оборудования и специалистов, чтобы помочь. Всем сделана компьютерная томография, после полного обследования будет ясна тактика лечения", - рассказал он.

Балабанов уточнил, что в Павловскую районную больницу доставили восемь человек, но периодически пассажиры из автобуса, которых разместили в мини-гостиницах вдоль трассы М-4 "Дон", вызывают машины скорой помощи. "Не исключено, что еще кого-то доставят в больницу", - добавил Балабанов.

ДТП произошло на федеральной трассе М-4 "Дон", где лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автобус Mercedes, следовавший из Еревана в Москву. В результате погибли два человека.

 

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