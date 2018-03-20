В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве на территории пансионата

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины в пансионате в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Предварительно установлено, что 19 марта компания рабочих распивала спиртные напитки в помещении пансионата в Орехово-Зуеве. В ходе внезапно возникшей ссоры один из мужчин нанес своему приятелю удар ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.