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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве на территории пансионата

Происшествия
20 марта, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Отмечается, что в ходе конфликта мужчина ударил своего приятеля ножом

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины в пансионате в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Предварительно установлено, что 19 марта компания рабочих распивала спиртные напитки в помещении пансионата в Орехово-Зуеве. В ходе внезапно возникшей ссоры один из мужчин нанес своему приятелю удар ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

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