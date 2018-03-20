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В Тольятти полицейские изъяли 32 тыс. литров суррогатной "незамерзайки"

Происшествия
20 марта, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело, устанавливается место сбыта

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Тольятти пресекли деятельность нелегального цеха по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что на территории предприятия в Автозаводском районе осуществлялась приемка сырья, розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару и оклейка бутылок этикетками с целью дальнейшей реализации. Разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали", - сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков полицейские изъяли более 6,5 тысячи бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тыс. литров.

"Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщила она.

По подозрению в организации производства жидкости задержали 35-летнего местного жителя. "Следственное управление СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала Волк.

Продолжается работа по установлению мест сбыта суррогата и выявлению лиц, причастных к его изготовлению и реализации, отметила она.

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