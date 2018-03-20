Полицейские задержали хулигана, ранившего ножом сотрудника московского метро

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пассажир метро в Москве ранил ножом в шею сотрудника службы безопасности столичного метрополитена и был задержан полицией, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - сказала Волк.

Волк уточнила, что конфликт между сотрудником службы безопасности ГУП "Московский метрополитен" с неизвестным пассажиром имел место в вестибюле станции метро "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии.

По ее словам, оперативники УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками МУРа задержали подозреваемого в хулиганстве.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Спустя четыре часа на улице Первой Дубровской 43-летний житель был Москвы задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - отметила она.