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Суд в Петербурге постановил депортировать нарушителей миграционных правил из Шри-Ланки

Происшествия
20 марта, 13:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, марта. /ТАСС

Граждане иностранного государства планировали нелегально отправиться в одну из стран Евросоюза

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге постановил оштрафовать и депортировать двух граждан Шри-Ланки, которых в начале марта задержали полицейские и сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе погрануправления.

В ведомстве пояснили, что граждане Шри-Ланки 1994 и 1995 годов рождения планировали нелегально отправиться в одну из стран Евросоюза для "поисков лучших условий жизни". Кроме того, по данным управления, задержанные также находились на территории РФ с нарушением миграционных правил.

"Вступило в силу постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга, в котором граждане Шри-Ланки признаны виновными в совершении административного правонарушения им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении. Сумма штрафов не уточняется.

В ведомстве отметили, что задержанных осудили по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ в городе федерального значения - Москве или Санкт-Петербурге".

"Сейчас граждане находятся в Центре временного содержания иностранных граждан [в Санкт-Петербурге], ждут убытия. Как только документы подготовят - они будут депортированы", - пояснили ТАСС в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

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