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Суд продлил арест бывшему министру строительства Ставрополья

Происшествия
20 марта, 13:15 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, марта. /ТАСС

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

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СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Суд на два месяца продлил арест бывшему министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорю Васильеву. Под арестом экс-чиновник будет находиться до середины мая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Постановлением Ленинского районного суда Васильеву продлен арест до 13 мая. Защита Васильева намерена обжаловать это решение", - уточнили в суде.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года по месту жительства и месту работы Васильева прошли обыски, экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В июле 2017 года экс-министр был помещен под домашний арест, мера пресечения была изменена в ноябре 2017 года по ходатайству следствия.

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