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В Москве задержаны двое мужчин при попытке получения посылки из Парагвая с револьвером

Происшествия
20 марта, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Оружие было отправлено ускоренной почтой

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Служба безопасности "Почты России" совместно с правоохранительными органами задержала в Москве двух мужчин при попытке получения посылки из Парагвая, в которой находился револьвер. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"В ходе совместных действий сотрудников службы безопасности "Почты России" и правоохранительных органов были задержаны двое граждан России, пытавшихся получить почтовое отправление из Парагвая, в котором пересылался боевой револьвер Ruger", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пересылке запрещенной посылки была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами.

"Боевое огнестрельное оружие было отправлено ускоренной почтой. Почтовое отправление, содержащее револьвер, было задержано службой безопасности "Почты России" в одном из сортировочных узлов и доставлено в место выдачи для вручения адресату в Москве. Граждане, в чей адрес было выслано почтовое отправление, были задержаны при получении", - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ.

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