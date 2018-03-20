В Москве задержаны двое мужчин при попытке получения посылки из Парагвая с револьвером

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Служба безопасности "Почты России" совместно с правоохранительными органами задержала в Москве двух мужчин при попытке получения посылки из Парагвая, в которой находился револьвер. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"В ходе совместных действий сотрудников службы безопасности "Почты России" и правоохранительных органов были задержаны двое граждан России, пытавшихся получить почтовое отправление из Парагвая, в котором пересылался боевой револьвер Ruger", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пересылке запрещенной посылки была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами.

"Боевое огнестрельное оружие было отправлено ускоренной почтой. Почтовое отправление, содержащее револьвер, было задержано службой безопасности "Почты России" в одном из сортировочных узлов и доставлено в место выдачи для вручения адресату в Москве. Граждане, в чей адрес было выслано почтовое отправление, были задержаны при получении", - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ.