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В Вологде ликвидировали пожар на мебельном складе

Происшествия
20 марта, 13:46 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 20, марта. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

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ВОЛОГДА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар на мебельном складе площадью 1 тыс. кв. м в Вологде ликвидировали. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

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"Открытое горение на мебельном складе в промышленной зоне Вологды ликвидировано, сейчас ведется проливка здания и разбор завалов. В результате пожара никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его данным, специалисты рассматривают две основные причины пожара - короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Склад принадлежит компании "Аллея мебели", в здании находились материалы для изготовления мебели и готовая продукция, ущерб не называется.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар произошел во вторник утром. К тушению привлекли 35 человек личного состава и 12 единиц техники по второму, повышенному номеру вызова. На месте развернули штаб ГУ МЧС по области. Склад находится в промышленной зоне Вологды, вдали от жилых домов, угроза жизни и здоровью людей отсутствовала.

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