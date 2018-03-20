Генконсульство РФ в Дубае держит на контроле ситуацию с пострадавшей россиянкой

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Состояние здоровья россиянки Екатерины Стецюк, получившей травмы, спасаясь от нападавшего, удовлетворительное, она находится в больнице. Об этом ТАСС во вторник сообщил генконсул РФ в Дубае Гоча Буачидзе.

"Сейчас Екатерина находится в больнице, состояние ее здоровья удовлетворительное, - отметил дипломат. - С самого начала сотрудники генконсульства держат ситуацию с девушкой на приоритетном контроле и оказывают ей всю необходимую помощь".

Он подтвердил, что россиянка получила травмы, когда выпрыгнула из окна, спасаясь от нападавшего, гражданина Пакистана. Уголовное дело возбуждено как в отношении нападавшего, так и в отношении самой девушки, которую подозревают в нанесении ему телесных повреждений.

Как указал Буачидзе, благодаря содействию сотрудников генконсульства россиянке была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас дипломаты принимают юридические действия, чтобы защитить ее от уголовного преследования.

Ранее СМИ сообщили, что 20-летняя россиянка, работавшая в Дубае моделью, выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от напавшего на нее мужчины.