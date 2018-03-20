После пожара на нефтяной скважине в Коми возбудили уголовное дело

СЫКТЫВКАР, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Коми по факту пожара, произошедшего 10 апреля 2017 года нефтескважине №2 месторождения имени Алабушина в Усинском районе. Пожар потушили лишь спустя месяц, 7 мая, а ущерб только от выброса загрязняющих веществ в атмосферу оценили в 4 млн рублей, сообщили во вторник в прокуратуре Коми.

"Прокуратура Усинска провела проверку в отношении ООО "КомиКуэстИнтернешнл". Эта подрядная организация выполняла работы на нефтескважине №2 месторождения имени А. Алабушина, где 10 апреля 2017 года произошел пожар и был потушен 7 мая. Проверка установила, что должностные лица "КомиКуэстИнтернешнл" допустили нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах, которые повлекли за собой возгорание. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", - сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном органе ТАСС пояснили, что все это время шла проверка, призванная выяснить обстоятельства, причины пожара и оценить ущерб в полном масштабе. "Ущерб от выброса в атмосферу по информации управления Росприроднадзора, превысил 4 млн рублей. Помимо этого, возгорание на скважине создало реальную угрозу жизни и здоровью работникам предприятия", - отметили в прокуратуре.

10 апреля 2017 года при капремонте нефтяных скважин, который проводил предприятие "КомиКуэстИнтернешнл", произошло возгорание на устье одной из них. В качестве первоначальной причины возгорания называли выброс газожидкостной смеси. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли более 200 специалистов из Коми, Ненецкого автономного округа и Ставропольского края и около 100 единиц техники. Предприятие "Лукойл-Коми", которое владеет нефтескважиной, затем организовало комплексное медицинское обследование жителей ближайших к месту ЧП двух деревень.