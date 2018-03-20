В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичные правоохранительные органы задержали двух сотрудников ФСБ России и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, подозреваемых в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления "М" ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства. У подозреваемых проведены обыски по месту жительства, они задержаны.

Как отметил собеседник агентства, Безруков, Комаров и Васильев сформировали устойчивую группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за совершение в пользу представляемых ими иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, действий, связанных с постановкой их на миграционный учет.

"Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет. "В период с декабря 2017 года по настоящее время они получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 6 млн рублей", - отметил источник.