Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с автомобилем

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, подозреваемый сначала взял в аренду автомобиль, а затем продал его в Брянске. Материальный ущерб составил около 500 тыс. рублей.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали 28-летнего жителя Подмосковья по подозрению в мошенничестве с арендой автомобиля", - сказал собеседник агентства. По его словам, в полицию поступило сообщение от представителя компании, занимающейся прокатом транспортных средств. "Заявитель пояснил, что ранее молодой человек заключил с их фирмой договор аренды автомобиля марки Volksvagen, на котором допускалось передвигаться только по территории Москвы. Однако работники компании установили, что машина находится в Брянской области, а водитель на связь не выходит", - отметили в пресс-службе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.