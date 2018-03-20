В Смоленске осудили сообщницу действовавших в Москве "черных риелторов"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Смоленский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы сообщницу преступной группы "черных риелторов", которые действовали на территории Москвы, отбирая жилье у престарелых и социально неблагополучных граждан. Как сообщили во вторник ТАСС в прокуратуре Смоленской области, женщина удерживала в регионе пожилую супружескую пару, квартирой которых завладели злоумышленники.

"Смоленским районом судом вынесен приговор в отношении 50-летней уроженки Смоленска, которая обвинялась в незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. За денежное вознаграждение женщина удерживала пожилую супружескую пару из Москвы", - сказали в прокуратуре.

Как ранее сообщали СМИ, в регионе пресекли деятельность банды "черных риелторов", которые вывозили в Смоленскую область престарелых и социально неблагополучных жителей Москвы и Смоленска, отбирая у них квартиры. Также в Починковском районе региона бандиты создали ферму, куда вывозили лишенных квартир горожан и заставляли их бесплатно работать.

Осужденная 50-летняя жительница Смоленска сначала содержала пожилую пару в деревне Починкового района. Затем, когда злоумышленники создали там ферму, держала пожилых людей в одном из населенных пунктов Смоленского района. В марте 2014 пожилой мужчина, которому требовалась медицинская помощь, умер.

Как добавили в прокуратуре, женщина действовала отдельно от основной группы преступников и не знала, что у людей насильственно отбирали квартиры. Отбывать наказание осужденная жительница Смоленска будет в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы "черных риелторов" выделили в отдельное производство и расследуют, добавили в областной прокуратуре.