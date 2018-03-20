Полицейская машина сгорела около здания Мосгорсуда

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полицейский автомобиль загорелся около здания Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Около дома номер 8 по улице Богородский Вал загорелась полицейская машина. Пламя охватило весь салон автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас возгорание потушено.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт возгорания служебного транспорта по данному адресу. "Предварительно, причиной загорания стала неисправность электропроводки. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в пресс-службе.