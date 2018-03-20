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Пожар на складе на юге Москвы потушен

Происшествия
20 марта, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По данным ГУ МЧС, пострадавших нет

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар на складе на территории оптово-продовольственной базы на юге Москвы потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар был оперативно локализован и полностью потушен. Площадь пожара составила 50 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, горели картонные коробки и продукты питания.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на территории оптово-продовольственной базы на юге Москвы по адресу: улица Кирпичные Выемки, дом 2, загорелся склад.

Сейчас на месте проводится проливка и разборка горевших конструкций.

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