Пожар на складе на юге Москвы потушен

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар на складе на территории оптово-продовольственной базы на юге Москвы потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар был оперативно локализован и полностью потушен. Площадь пожара составила 50 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, горели картонные коробки и продукты питания.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на территории оптово-продовольственной базы на юге Москвы по адресу: улица Кирпичные Выемки, дом 2, загорелся склад.

Сейчас на месте проводится проливка и разборка горевших конструкций.