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Росгвардия задержала в Иванове мужчину, угрожавшего ножом пациентам поликлиники

Происшествия
20 марта, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Иванове задержали местного жителя, который ножом угрожал расправой пациентам и персоналу поликлиники. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ивановской области.

"На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение из поликлиники на улице Мальцева в Иванове о том, что неизвестный гражданин ведет себя агрессивно и размахивает предметом, похожим на нож. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который угрожал ножом и физической расправой пациентам и персоналу поликлиники", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, во время задержания мужчина оказал сопротивление. "Злоумышленник был передан полиции для разбирательства. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

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