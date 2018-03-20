Росгвардия задержала в Иванове мужчину, угрожавшего ножом пациентам поликлиники

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Иванове задержали местного жителя, который ножом угрожал расправой пациентам и персоналу поликлиники. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ивановской области.

"На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение из поликлиники на улице Мальцева в Иванове о том, что неизвестный гражданин ведет себя агрессивно и размахивает предметом, похожим на нож. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который угрожал ножом и физической расправой пациентам и персоналу поликлиники", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, во время задержания мужчина оказал сопротивление. "Злоумышленник был передан полиции для разбирательства. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.