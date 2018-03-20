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В жилом доме в Мурманске произошел взрыв бытового газа

Происшествия
20 марта, 17:22 UTC+3 МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В результате "произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Обрушение третьего, четвертого и пятого этажей жилого дома произошло в результате взрыва бытового газа в Мурманске. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

"20 марта года в 16:55 <...> поступила информация о том, что по улице Свердлова, д. 6, к. 1, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей", - сообщили в МЧС.

Как уточнили в ГУ МЧС, к месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области.

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