Один человек погиб и шесть пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске, пострадали еще шестеро, сообщили в СК РФ.

"По предварительным данным, в результате обрушения один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале СК РФ.

Еще пять человек заблокированы в своей квартире. Они живы, с ними связь установлена.

Опять взрыв газа, на этот раз Мурманск. Да чтож такое то, бедные люди.. pic.twitter.com/V5QT925SBo — Леля Лисицина (@lelialeeseetsin) 20 марта 2018 г.

В то же время в оперативном штабе, созданном на месте ЧП, сообщили, что число погибших при взрыве достигло двух человек.

Часть стены со второго по пятый этажи жилой пятиэтажки и часть кровли обрушились, сообщили в МЧС России.

"Сегодня в 16:55 мск в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова, 6/1, произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания с последующим обрушением части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи. Есть пострадавшие", - сказал представитель МЧС.

Сейчас ведутся поисково-спасательные работы, проводится эвакуация жильцов дома, для которых развернут пункт временного размещения. "В готовность приведен борт МЧС России Северо-западного регионального центра для доставки мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" для проведения обследования здания", - сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий взрыва привлечены более 390 человек и свыше 90 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по факту обрушения дома в Мурманске возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".