Пять человек блокированы под завалом дома в Мурманске

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали и еще пятеро блокированы под завалом при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске, сообщили ТАСС в оперативном штабе, созданном на месте ЧП.

"После взрыва в обрушившейся части дома заблокированы пять человек. Связь с ними установлена", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Мурманской области Марины Ковтун, пока известно об одном погибшем, еще пять человек пострадали.

Взрыв произошел, по предварительным данным, в 16:55 в жилом пятиэтажном доме по улице Свердлова, д. 6, к. 1. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Дом был построен в начале 1960-х годов, в нем проживают более 100 человек.