Экс-сенатор от Смоленской области получил четыре года условно

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бывший сенатор от Смоленской области Анатолий Мишнев осужден по статье о мошенничестве. По данным следствия, он похитил 13 млн рублей, которые должен был передать в качестве взятки "в правоохранительные и судебные органы", сообщила во вторник прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, Мишнев преступление совершил в 2017 году, когда он занимал пост руководителя регионального управления статистики. Должность главы Смоленскстата Мишнев занял в 2016 году. В Совете Федерации он работал в 2012 - 2015 годах. До этого он был председателем Смоленской областной думы, депутатом регионального парламента, работал в региональном АПК.

"Промышленным судом города Смоленска вынесен приговор бывшему руководителю территориального органа Федеральной службы госстатистики по Смоленской области. Экс-руководитель обвиняется мошенничестве, как установило следствие, он получил для передачи в правоохранительные и судебные органы денежные средства в сумме 13 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным следствия, деньги Мишнев получил от бизнесмена, находившегося в статусе подсудимого, и присвоил всю сумму.

Суд рассмотрел дело Мишнева в особом порядке, и с учетом ряда смягчающих обстоятельств экс-сенатора приговорили к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца условно. Также он заплатит штраф в 300 тыс. рублей, сказали в прокуратуре.