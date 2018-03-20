Источник: два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в доме в Мурманске

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме в Мурманске, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"В квартире на третьем этаже жилого дома заблокированы пять человек, еще два человека могут находиться под завалами", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщал, что один человек погиб, трое пострадали. Взрыв произошел, по предварительным данным, в 16:55 в жилом пятиэтажном доме по улице Свердлова, д. 6, к. 1. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.