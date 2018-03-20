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Суд в Тамбове приговорил гражданина Китая к 18 годам колонии за убийство

Происшествия
20 марта, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В феврале 2017 года осужденный напал на своего знакомого, требуя вернуть долг

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Тамбовский областной суд приговорил 55-летнего гражданина Китая к более чем 18 годам колонии строгого режима за убийство знакомого и проживающей с ним женщины, а также причинение травм их ребенку. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Елена Крясна.

"Тамбовский областной суд вынес приговор 55-летнему гражданину Китая, который признан виновным по статям 105 УК РФ ("Убийство") и 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ему назначено наказание в виде 18 лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Крясна.

Она уточнила, что убийство произошло в феврале прошлого года. Тогда гражданин Китая пришел в гости к знакомому и стал требовать от него возврата долга. Его должник, тоже гражданин КНР, проживал с женщиной и двумя детьми. Во время застолья мужчины поссорились из-за долга, затем спор прекратился и гость остался на ночь.

"Когда гражданские супруги и двое их малолетних детей уснули, гость зашел к ним в комнату, разбудил мужчину и вновь стал требовать вернуть долг, а затем нанес ему несколько ударов топором по голове. Супруга и дети попытались остановить гостя, но тот ударил ребенка кулаком по голове, а женщину - топором", - сказала Крясна.

Прибывшая после звонка детей скорая помощь констатировала смерть хозяина квартиры, его сожительницу и гостя доставили в больницу, где женщина умерла.

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