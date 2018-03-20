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Умер открывший стрельбу в школе в Мэриленде

Происшествия
20 марта, 18:55 дата обновления: 20 марта, 19:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

Стрелка во время нападения ранил сотрудник учебного заведения

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© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Ученик школы Great Mills в округе Сент-Мэри в штате Мэриленд, открывший утром во вторник стрельбу в этом учебном заведении и ранивший двух учащихся, скончался. Об этом сообщил шериф округа Тим Кэмерон на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

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"Состояние молодого человека, который находится в больнице [сети] "Медстар", оценивается как стабильное. Ученица, доставленная в больницу <...> в критическом состоянии. Мне доложили, что в 10:41 (17:41 мск - прим. ТАСС) стрелявший скончался", - сказал он.

Кэмерон подтвердил, что нападавший в начале учебного дня вошел в здание и ранил в холле девушку. Затем ранение также получил другой ученик школы. В этот момент огонь по злоумышленнику открыл сотрудник школы, между ними завязалась перестрелка, в результате преступник был обезврежен.

Сама школа Great Mills сразу же после стрельбы была оцеплена, учеников перевезли в другое учебное заведение, откуда их могли забрать родители. Тем временем полиция обыскала все кабинеты в Great Mills. Занятия в других школах округа не прекращались.

В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах в связи с участившимися случаями стрельбы в учебных заведениях. Одним из последних таких преступлений стал расстрел учеников школы города Паркленд (штат Флорида) 14 февраля. От рук открывшего огонь 19-летнего Николаса Круза погибли 17 человек. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что решить эту проблему получится, разрешив подготовленным сотрудникам школ и преподавателям иметь при себе огнестрельное оружие.

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