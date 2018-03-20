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На месте взрыва газа в жилом доме в Мурманске завершили поисково-спасательные работы

Происшествия
20 марта, 19:16 UTC+3

В результате взрыва погибли два человека

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательную операцию завершили на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Мурманской области.

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"Поисково-спасательные работы завершены в 18:50 мск. Людей в доме и под завалами нет", - сказал собеседник агентства.

Пять человек, оказавшихся в частично разрушенной части дома в двух квартирах на третьем и четвертом этажах, деблокированы. "Они находились в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. Их самочувствие нормальное", - уточнил представитель ГУ МЧС. Спасатели пробивались к ним, вручную разбирая завалы с наружной части здания.

Кроме того, спасли четырех человек, двух из них, включая ребенка, спасатели вытащили из-под завалов. Все госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В оперативном штабе на месте ЧС уточнили, что в результате взрыва погибли два человека.

Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий взрыва привлекли почти 400 человек и около 100 единиц техники.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова, 6/1, в Мурманске произошел в 16:55 мск. Пожара не последовало, в результате обрушились часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи. Жильцов дома дома эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения.

В готовность приведен борт Северо-Западного регионального центра МЧС России, которым планируется доставить мобильный диагностический комплекс "Стрела-П" для обследования состояния конструкций жилого дома.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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