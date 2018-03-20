Пострадавшие при взрыве газа в Мурманске находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Медики оценивают состояние пострадавших от взрыва газа в многоэтажном доме в Мурманске как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил ТАСС руководитель территориального центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

"У пострадавших ожоги, травмы, переломы. У всех травмы, кроме одной женщины, тяжелые, один пострадавший - крайне тяжелый", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, работы на месте ЧП завершили, всех пострадавших извлекли из-под завалов. Среди них ребенок в возрасте 11 лет, которого направили в больницу.

Как сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, власти окажут материальную помощь жильцам дома в Мурманске, где взорвался бытовой газ. "Денежная помощь будет оказана в соответствии с законодательством", - сказала Ковтун. По ее словам, газовые службы проверяли дом, где произошел взрыв.

"Факты проверок, безусловно, есть, но [причины] установят специалисты", - сказала губернатор. По данным администрации, в доме зарегистрировано 122 человека.

Как сообщалось ранее, во вторник в жилом доме в Мурманске произошел взрыв газа. В результате ЧП, по последним данным оперативного штаба, погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура организовала проведение проверки.

Людей из жилого дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения.