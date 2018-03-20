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ABC: вооруженный человек замечен недалеко от Принстонского университета в США

Происшествия
20 марта, 20:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

В качестве меры предосторожности два университетских здания эвакуировали

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НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) окружила здание ресторана Panera, где скрывается вооруженный человек. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на представителей администрации расположенного рядом с местом происшествия Принстонского университета.

В то же время администрация университета назвала в Twitter неверными распространенные ранее системой оповещения вуза сообщения о том, что в районе университета были слышны выстрелы и студентам рекомендовано искать укрытия. "Никаких выстрелов не было, рекомендаций искать укрытия также не было", - говорится в сообщении. При этом всем рекомендовано избегать улиц, примыкающим к ресторану, где находится вооруженный человек.

В качестве меры предосторожности два университетских здания, находящихся срядом с рестораном, где укрылся неизвестный, были эвакуированы.

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