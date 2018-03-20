В центре Петербурга эвакуировали 30 человек из-за пожара в коммунальной квартире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 март. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в доме на Конной улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Петербургу, жителей дома эвакуировали.

"В 19:04 мск поступила заявка о пожаре в шестиэтажном доме номер 7 по Конной улице. Горит одна комната в коммунальной квартире. Эвакуированы 30 жителей дома", - сказали в пресс-службе управления.

К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.