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Полиция опознала стрелявшего в школе в Мэриленде

Происшествия
20 марта, 21:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

Стрелком оказался 17-летний Остин Уайет Роллинс

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Власти опознали ученика школы Great Mills в округе Сент-Мэри в штате Мэриленд, открывшего утром во вторник стрельбу в этом учебном заведении и ранившего двух учащихся. Это - 17-летний Остин Уайет Роллинс, сообщил шериф округа Тим Кэмерон на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Остин Уайет Роллинс, 17 лет, выхватил пистолет в холле F школы Great Mills, убив 16-летнюю ученицу и 14-летнего ученика. Охранник Блейм Гасвил, несший дежурство в школе, был своевременно оповещен и среагировал мгновенно", - рассказал Кэмерон. По его словам, блюститель порядка и нападавший выстрелили друг в друга "практически одновременно".

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По словам шерифа, "имеются указания на то, что стрелявший был знаком с 16-летней потерпевшей". Полиция устанавливает сейчас, имеет ли данное обстоятельство отношение к мотивам преступления. Состояние девушки оценивается как критическое, а второго пострадавшего ученика как стабильное. Сам стрелок скончался от полученных ранений.

Great Mills сразу же после начала стрельбы была оцеплена, школьников перевезли в другое учебное заведение, откуда их могли забрать родители. Тем временем полиция обыскала все кабинеты в Great Mills. Занятия в других школах округа не прекращались.

В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах в связи с участившимися случаями стрельбы в учебных заведениях. Одним из последних таких преступлений стал расстрел учеников школы города Паркленд (штат Флорида) 14 февраля. От рук открывшего огонь 19-летнего бывшего учащегося этой школы Николаса Круза погибли 17 человек. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что решить эту проблему получится, разрешив подготовленным сотрудникам школ и преподавателям иметь при себе огнестрельное оружие.

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