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СК и прокуратура затребовали документы у "Мурманоблгаза" и УК после взрыва газа в доме

Происшествия
20 марта, 21:57 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, марта. /ТАСС

Специалисты проведут экспертизы и установят "лиц, чьи действия повлекли такие последствия"

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МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Следствие и прокуратура Мурманской области затребовали документы у "Мурманоблгаза" и управляющей компании "МурманАрктикСервис", которая обслуживала дом, где во вторник вечером произошел взрыв газа, два человека погибли, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре и следственном управлении по области.

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"Мурманоблгаз", все контролирующие органы, управляющая организация "МурманАрктикСервис" будут проверены. У них истребованы все документы, проверяются все обстоятельства произошедшего", - сказала ТАСС старший помощник прокурора области Анжелика Черногубова.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, следователи также запросили всю необходимую документацию у управляющей компании. "На первоначальной стадии расследования детально будут установлены все обстоятельства и приняты меры к установлению лиц, чьи действия повлекли такие последствия. Назначены экспертизы, запрошена необходимая документация у управляющей компании", - сказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Ксения Кошелюк.

Как сообщалось ранее, взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник после полудня. В доме из-за взрыва обрушились стены и межэтажные перекрытия. В результате инцидента, по последней информации, два человека погибли и еще четверо пострадали.

Пострадавших доставили в больницу, в том числе 11-летнего ребенка, также спасены люди, которые в результате инцидента оказались заблокированы в своей квартире.

Следователи возбудили также уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Всего в доме было зарегистрировано 122 человека.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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