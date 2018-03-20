Жильцы не поврежденных взрывом газа подъездов дома в Мурманске вернулись в квартиры

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Жильцы второго и третьего подъездов дома, где во вторник в Мурманске взорвался газ, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре городской администрации.

"Жильцы непострадавших подъездов вернулись в квартиры, у них уже подключено тепло- и электроснабжение", - сказали в администрации.

В мэрии добавили, что решение о возможности восстановления квартир первого подъезда, где произошел взрыв, будет принимать комиссия по оценке технического состояния дома. Всего в подъезде 20 квартир, некоторые из них разрушены полностью. Жильцов поврежденного взрывом подъезда начали заселять в пункты временного размещения.

Как сообщил ТАСС глава города Дмитрий Филиппов, пока все квартиры в подъезде считаются поврежденными до окончательного заключения. "Дальше специалисты будут все обследовать, дадут заключение, можно ли вообще дом и подъезд восстанавливать", - сказал он.

По его словам, у специалистов не было претензий к состоянию общедомового газового оборудования в подъезде, последняя проверка проходила в декабре 2017 года и не вызвала нареканий. "Есть акт управляющей компании, которая проверяла систему газоснабжения общедомовую, это система, которая находится непосредственно в подъезде и подходит к дому, внутри квартир - пока неизвестно", - пояснил Филиппов.

Во вторник в жилом доме в Мурманске произошел взрыв газа. В результате ЧП, по последним данным оперативного штаба, погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Они госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело.