Один человек погиб в результате крушения военного самолета в Уэльсе

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крушения самолета Hawk британских ВВС на острове Англси в Уэльсе. Об сообщил командир авиабазы Вэлли королевских ВВС Ник Такер-Лоу.

"Королевские военно-воздушные силы подтверждают гибель инженера пилотажной группы Red Arrows в результате произошедшего сегодня трагического инцидента", - сообщил Такер-Лоу в эфире телеканала Sky News.

На борту самолета находились два человека. "Пилот выжил в этом инциденте, и в настоящий момент ему оказывают медицинскую помощь", - добавил командир базы.

Судя по информации свидетелей, пилот успел катапультироваться. Свидетели инцидента сообщили местной газете Daily Post, что перед тем, как самолет упал и взорвался, в воздухе над авиабазой Вэлли был виден парашют.

Началось расследование.

Знаменитая своими воздушными шоу пилотажная группа Red Arrows, чье название переводится как "Красные стрелы", является неотъемлемым участником всех главных авиапарадов Великобритании, в том числе организуемых во время национальных праздников при участии королевы Елизаветы II.