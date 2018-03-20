Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Грозном неизвестный напал на отделение полиции

Происшествия
20 марта, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В результате ЧП ранен полицейский, нападавшего ликвидировали ответным огнем

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Неизвестный ранил помощника дежурного отделения полиции в Грозном, его ликвидировали ответным огнем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

"Вечером во вторник Старопромысловском районе Грозного неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отделения полиции номер 4 УМВД России по г. Грозному. Ответным огнем сотрудниками полиции преступник был уничтожен", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа сообщил, что полицейского госпитализировали, его состояние стабильно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм"
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
5
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
6
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
7
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов