В Грозном неизвестный напал на отделение полиции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Неизвестный ранил помощника дежурного отделения полиции в Грозном, его ликвидировали ответным огнем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МВД по Чеченской республике.

"Вечером во вторник Старопромысловском районе Грозного неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отделения полиции номер 4 УМВД России по г. Грозному. Ответным огнем сотрудниками полиции преступник был уничтожен", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа сообщил, что полицейского госпитализировали, его состояние стабильно.