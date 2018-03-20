Расчистка завалов на месте взрыва газа в Мурманске продлится до утра

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в Мурманске завершены, разбор завалов продолжится до утра. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев.

"Необходимое количество спасателей и пожарно-спасательных подразделений провели все необходимые работы. На данный момент поисково-спасательные работы закончены. Мы проверили практически весь подъезд, людей больше в нем нет", - сказал Гусев.

Он отметил, что спасатели ночью продолжат работу по разборке завалов. "Задача на ночной период времени - расчистка всех завалов и передача здания администрации города для обследования подъезда. В настоящее время установлены световые столбы для проведения работ, будем работать в течение всей ночи, чтобы к утру закончить все данные мероприятия", - добавил начальник главка.

Взрыв газа с последующим частичным разрушением конструкций в здании произошел во вторник в одном из жилых домов на улице Свердлова. В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали. Возбудили уголовное дело, прокуратура организовала проведение проверки.