В ходе спецоперации в Чечне ликвидировали четырех боевиков

ГРОЗНЫЙ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни ликвидировали четверых боевиков, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД по региону.

"В приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудниками МВД, ФСБ и выехавшими на место блокирования сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено", - сказали в пресс-службе.