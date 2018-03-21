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В США застрелили забаррикадировавшегося в ресторане вооруженного мужчину

Происшествия
21 марта, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Злоумышленник находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов

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НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который укрывался в здании ресторана Panera Bread. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

При стрельбе больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов. Почему именно он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба.

В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.

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