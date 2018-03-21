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Новый взрыв прогремел в Остине

Происшествия
21 марта, 4:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Сообщается об одном раненом

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НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Новый взрыв прогремел в городе Остин (штат Техас), ранения получил один человек. Об этом сообщается в Twitter местной службы скорой помощи.

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Медики отметили, что пострадавший - мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, предположительно, нет.

В Twitter полицейского управления Остина также сообщается, что поступила информация о взрыве в южной части города. Стражи порядка не приводят данных о числе пострадавших, однако рекомендуют местным жителям не приближаться к месту инцидента.

Ранее в текущем месяце в Остине имели место уже четыре взрыва. Погибли два человека и были ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители. В одном случае сработала бомба, снабженная растяжкой.

Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Позже была найдена еще одна такая же бомба. Она не сдетонировала.

В расследовании произошедшего участвует ФБР. Согласно одной из версий, все указанные инциденты связаны. За помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тысяч, а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно 15 тысяч.

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