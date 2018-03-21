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В Приморье задержали первого замначальника Дальневосточной таможни

Происшествия
21 марта, 6:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, марта. /ТАСС

По словам источника ТАСС, задержание связано с делом бизнесмена Родиона Тихонова, который подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей

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ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова задержали во Владивостоке. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе управления.

"Вчера был задержан первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Федоров", - заявили в пресс-службе. Там не смогли уточнить, в связи с чем было проведено задержание и кто его проводил.

Как пояснил ТАСС источник, близкий к следствию, задержание связано с делом бизнесмена Родиона Тихонова. Тихонова задержали 21 февраля 2018 года в Приморье вместе с несколькими другими лицами, среди которых, по сообщениям местных СМИ, был сотрудник таможенного поста во Владивостоке. Уголовное дело было возбуждено по статье 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица").

В управлении Следственного комитета по Приморскому краю заявили, что к задержанию Федорова ведомство отношения не имеет.

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