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В Тамбовской области более 20 человек отравились газом

Происшествия
21 марта, 8:38 UTC+3

По одной из версий, люди почувствовали себя плохо после того, как срезали вентили с газовых баллонов, которые собирались сдать в металлолом

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ТАСС, 21 марта. В Тамбовской области в больницу доставили 21 жителя поселка Калиничи Тамбовского района. У них диагностировали отравление, их состояние оценивают как легкой и средней степени. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы регионального МЧС Светлана Погориловская.

"Пострадавшие 13 взрослых в состоянии средней и легкой степени тяжести находятся в Тамбовской областной больнице, девять детей в такой же степени тяжести в детской областной больнице", - сказала Погориловская.

По данным очевидцев, отравление произошло в селе Калиничи Тамбовского района. Поселок Калиничи является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, предполагается, что люди привезли в поселок газовые баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего проживающие в поселке люди почувствовали себя плохо.

"Сообщение мы получили около полуночи 20 марта. Медики доставили пострадавших в больницы. Два пожарных расчета создавали водяную завесу, чтобы не распространялся газ", - сказала Погориловская.

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