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Из квартиры неработающего москвича украли более 2 млн рублей

Происшествия
21 марта, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полицейские разыскивают злоумышленника, укравшего более 2 млн рублей из квартиры в Новой Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным управления, во вторник днем в полицию обратился неработающий гражданин 1978 года рождения и сообщил о краже из квартиры на улице Бориса Пастернака.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 20 марта неизвестный, путем взлома замка входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу 2,3 млн рублей, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.

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