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В Краснодарском крае неизвестные открыли огонь по машине депутата

Происшествия
21 марта, 9:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, марта. /ТАСС

Следователи возбудили дело о покушении на убийство

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадал находившийся в нем мужчина, сообщила ТАСС в среду старший помощник руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Наталья Смяцкая. Как пояснили в совете Туапсинского района региона, речь идет об одном из депутатов совета.

"Возбуждено дело о покушении на убийство. Стреляли в машину. Угрозы его [пострадавшего] жизни сейчас нет", - сказала представитель СУ СКР.

По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Ольгинка.

В совете Туапсинского района ТАСС пояснили, что пострадал депутат Артур Подольский. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время пострадавший находится в больнице в Краснодаре.

Подольский является зампредседателя туапсинской федерации бокса.

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