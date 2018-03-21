В Краснодарском крае неизвестные открыли огонь по машине депутата

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадал находившийся в нем мужчина, сообщила ТАСС в среду старший помощник руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Наталья Смяцкая. Как пояснили в совете Туапсинского района региона, речь идет об одном из депутатов совета.

"Возбуждено дело о покушении на убийство. Стреляли в машину. Угрозы его [пострадавшего] жизни сейчас нет", - сказала представитель СУ СКР.

По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Ольгинка.

В совете Туапсинского района ТАСС пояснили, что пострадал депутат Артур Подольский. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время пострадавший находится в больнице в Краснодаре.

Подольский является зампредседателя туапсинской федерации бокса.