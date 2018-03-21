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В Краснодаре задержали лжеполицейских

Происшествия
21 марта, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Их подозревают в вымогательстве у местного жителя, возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре задержали четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у задержанных изъяли поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур.

"Жительница Краснодара сообщила в полицию, что неизвестные насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли. Ей удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона и запомнить регистрационные знаки транспортного средства, на котором скрылись злоумышленники", - сказала Волк. Полицейские установили местонахождение автомобиля, в котором находились четверо подозреваемых, в последствии всех их задержали.

По словам Волк, злоумышленники насильно посадили потерпевшего в машину, представившись сотрудниками полиции. Подозреваемые сообщили об имеющейся у них информации причастности  мужчины к незаконному обороту наркотиков и потребовали крупную сумму денег за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал деньги, после чего его отпустили.

"При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны к нему, денежные средства, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур", - рассказала представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство" УК РФ. Все подозреваемые арестованы. Проводится комплекс мероприятий по установлению соучастников противоправной деятельности, а также иных граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемых.

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