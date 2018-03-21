Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе

Происшествия
21 марта, 10:49 дата обновления: 21 марта, 11:01 UTC+3

Во время перемены несколько выстрелов произвела 13-летняя девочка

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Интервью

Людмила Петрановская

Людмила Петрановская — о нападениях в российских школах, буллинге и "деградации молодежи"

Перейти в раздел Интервью

"Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась. По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз не уточняется.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области корреспонденту ТАСС сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курганская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов