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Власти помогут жителям поселка под Тамбовом, отравившимся парами серной кислоты и бутанола

Происшествия
21 марта, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В поселке создали оперативный штаб для ликвидации ЧС

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жители поселка Калиничи Тамбовского района Тамбовской области, в котором более 20 человек отравились парами серной кислоты и бутанола, получат всю необходимую помощь от местной власти, в том числе им предложат путевки для отдыха. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы Тамбовского района Виктор Скрипка.

"Мы окажем пострадавшим людям всю необходимую помощь, но для начала мы поймем, какая нужна. Финансовая или, может, поможем с путевками для отдыха, мы посмотрим по ситуации, по состоянию здоровья людей. Не исключено, что потребуется реабилитация в санатории, в детском лагере, и такие путевки мы им предоставим", - сказал Скрипка.

Ранее сообщалось, что 23 человека, среди которых девять детей, во вторник поздно вечером госпитализированы из поселка Калиничи с признаками отравления. По одной из версий, местные жители купили и привезли в поселок баллоны с газом для того, чтобы разобрать и сдать их на металлолом, при попытке спустить газ из баллонов люди почувствовали себя плохо, их гаспитализировали. Медики оценивают состояние жителей как легкой и средней степени тяжести. По данным регионального Роспотребнадзора, в пробах воздуха на месте ЧП нормы по серной кислоте превышены в 3 раза, по бутанолу - в более 100 раз.

Как добавил замглавы района, данные о возможной помощи будут известны к вечеру. "Может, фрукты привезем детям в больницу, если врачи разрешат. Может, кто-то уже сегодня выпишется из больницы, а кто-то через неделю. С каждым пострадавшим встретимся, поговорим, решим, чем помочь", - сказал Скрипка.

Собеседник агентства добавил, что для ликвидации ЧС создали оперативный штаб. "Такое чрезвычайное происшествие в поселке Калиничи случилось впервые, создан оперативный штаб, со всеми представителями цыганской диаспоры мы поговорили. Мы еще ночью предложили жителям проехать на автобусах в клуб "Чайка" для временной эвакуации, прошли по домам, но все люди отказались", - отметил он.

По его словам, поселок Калиничи Тамбовского района является многонациональным населенным пунктом, в нем проживают около 1 тыс. человек, в том числе цыганская диаспора, а также курды-езиды, русские, украинцы и другие.

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