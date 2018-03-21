Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: СК просит отпустить из СИЗО соучастника отца полковника Захарченко

Происшествия
21 марта, 11:15 UTC+3

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в отношении Владимира Корьевкина на домашний арест, рассказал собеседник

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Корьевкин

Владимир Корьевкин

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следствие просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест советнику председателя правления ББР-банка Владимиру Корьевкину, который является фигурантом дела в отношении отца полковника Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Смотрите также
Дмитрий Захарченко

Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые Захарченко

"Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении Корьевкина", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил источник, следствие удовлетворило просьбу адвоката Корьевкина Дарьи Евмениной. Басманный суд 22 марта рассмотрит ходатайство следствия о переводе ее подзащитного под домашний арест. При этом прокуратура в течение всего времени нахождения Корьевкина под стражей настаивала на его домашнем аресте, но суд был на стороне следствия, а срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

По данному делу под арестом находится Виктор Захарченко - отец бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Смотрите также

Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ

Источник: на счетах гражданской супруги полковника Захарченко арестовано 20 млн рублей

Активы Захарченко на сумму более 9 млрд рублей пока не переданы Росимуществу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело полковника Захарченко
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов