Источник: СК просит отпустить из СИЗО соучастника отца полковника Захарченко

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следствие просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест советнику председателя правления ББР-банка Владимиру Корьевкину, который является фигурантом дела в отношении отца полковника Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении Корьевкина", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил источник, следствие удовлетворило просьбу адвоката Корьевкина Дарьи Евмениной. Басманный суд 22 марта рассмотрит ходатайство следствия о переводе ее подзащитного под домашний арест. При этом прокуратура в течение всего времени нахождения Корьевкина под стражей настаивала на его домашнем аресте, но суд был на стороне следствия, а срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

По данному делу под арестом находится Виктор Захарченко - отец бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий.