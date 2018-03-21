СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Житель Архангельска 18 марта устроил стрельбу у ресторана на Никольском проспекте в Архангельске, в результате одного человека с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. Следственное управление СК РФ по Архангельской области возбудило уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, в ночь на 18 марта 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле увеселительного заведения, расположенного на проспекте Никольский в городе Архангельске, в ходе возникшего конфликта произвел с близкого расстояния выстрелы из травматического пистолета в двух мужчин, целясь в область головы. В результате один из потерпевших доставлен в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой", - сообщили в ведомстве.

По ходатайству следствия, подозреваемого заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц" (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ), максимальное наказание по которой - лишение свободы до 20 лет.