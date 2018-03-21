Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Прокуратура и Следственное управление СК РФ по Курганской области проводят проверки после инцидента со стрельбой в школе №15 в городе Шадринске, где пострадали семеро детей, сообщили ТАСС в пресс-службах ведомств.

"Организована проверка по факту инцидента в шадринской школе. В ходе проверки будет дана оценка должностных лиц", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент в школе Шадринска произошел в среду утром. По данным регионального управления МВД, во время перемены 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов, от которых пострадали семь учеников 7-го класса. Одного из школьников доставили в больницу. Как сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения, он получил незначительные травмы и позднее был отправлен домой.

"Он был доставлен в лечебное учреждение. В амбулаторных условиях оказана медицинская помощь, в настоящее время он отправлен домой", - сказали в департаменте.

На место происшествия выехала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.