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Председателя Федерации профсоюзов Татарстана подозревают в коммерческом подкупе

Происшествия
21 марта, 12:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, марта. /ТАСС

По версии следствия, Татьяна Водопьянова потребовала застраховать свою жизнь на 500 тыс. рублей

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КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Председатель Федерации профсоюзов в Татарстане Татьяна Водопьянова подозревается в незаконном получении страховки на сумму 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщил официальный Telegram-канал СК РФ.

"Председатель федерации профсоюзов в Татарстане подозревается в коммерческом подкупе. По версии следствия, 63-летняя Татьяна Водопьянова потребовала застраховать свою жизнь на 500 тыс. рублей от имени санатория "Бакирово", под угрозой увольнения главврача. Через год она получила страховую сумму в связи окончанием срока действия договора", - говорится в сообщении.

Следователи в ходе обысков изъяли у Водопьяновой необходимую документацию и деньги. Они устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.

Водопьянова возглавляет Федерацию профсоюзов Республики Татарстан с января 2000 года, с 2004-2014 годы избиралась депутатом Государственного Совета Татарстана, является координатором сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от профсоюзов.

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