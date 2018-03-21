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Власти выплатят 200 тыс. рублей семье погибших при падении лифта в Симферополе

Происшествия
21 марта, 12:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Инцидент произошел 2 марта, возбуждено уголовное дело

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Симферополя выплатят 200 тыс. рублей семье женщины с ребенком, погибших 2 марта в результате падения лифта в многоэтажном доме. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

"Что касается выплаты материальной помощи [семье погибших], сумма в 200 тыс. рублей - это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы администрации города Исмета Аблаева.

Власти уточнили, что на момент трагедии муниципальные нормативные акты не предусматривали выделение материальной помощи в таких случаях. "В сжатые сроки была проведена работа по внесению необходимых изменений и дополнений [в акты], а также по выделению средств в рамках утвержденного городского бюджета", - сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что 2 марта в результате обрушения лифта в многоэтажном доме на улице Балаклавская в Симферополе погибла женщина с шестимесячным ребенком. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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