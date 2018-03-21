СМИ: подозреваемый в организации взрыва в Остине совершил самоубийство

ТАСС, 21 марта. Подозреваемый в организации взрыва в американском городе Остин (штат Техас), в результате которого во вторник пострадал один человек, совершил самоубийство. Об этом сообщила в среду газета The New York Daily News.

По предварительным данным, мужчина привел в действие взрывное устройство после того, как его обнаружила полиция. Стражи порядка выследили подозреваемого по сигналу его мобильного телефона.

Взрыв в Остине, в результате которого пострадал мужчина, произошел во вторник вечером. Состояние потерпевшего оценивается как серьезное.

До этого в Остине в текущем месяце прогремели уже четыре взрыва. Два человека погибли, ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители, а в одном случае сработала бомба, снабженная растяжкой. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Власти города заявили, что не видят связи между последним инцидентом и этой серией взрывов.