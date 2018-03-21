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СМИ: подозреваемый в организации взрыва в Остине совершил самоубийство

Происшествия
21 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Правоохранители выследили мужчину по сигналу мобильного телефона

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ТАСС, 21 марта. Подозреваемый в организации взрыва в американском городе Остин (штат Техас), в результате которого во вторник пострадал один человек, совершил самоубийство. Об этом сообщила в среду газета The New York Daily News.

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На почте в Техасе обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство

По предварительным данным, мужчина привел в действие взрывное устройство после того, как его обнаружила полиция. Стражи порядка выследили подозреваемого по сигналу его мобильного телефона.

Взрыв в Остине, в результате которого пострадал мужчина, произошел во вторник вечером. Состояние потерпевшего оценивается как серьезное.

До этого в Остине в текущем месяце прогремели уже четыре взрыва. Два человека погибли, ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители, а в одном случае сработала бомба, снабженная растяжкой. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Власти города заявили, что не видят связи между последним инцидентом и этой серией взрывов.

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