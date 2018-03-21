Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 20 учеников одной из школ в Волоколамске госпитализированы, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина - резкий запах сероводорода", - сказал источник.

В свою очередь заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также сообщила ТАСС, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода". "Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она.

По ее словам, "ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации - и Министерство образования, и МЧС".